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Лев Марголин: Лукашенко доведет белорусскую экономику до дефолта

  • 7.07.2020, 7:33
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Лев Марголин: Лукашенко доведет белорусскую экономику до дефолта
ФОТО: SVABODA.ORG

Взрыва народного негодования ему не избежать.

Эксперты отмечают, что наша экономика стоит на пороге самого масштабного кризиса в истории Беларуси. Как считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, падение ВВП на 10-15% — уже не такой плохой сценарий для белорусских властей.

Белорусская модель себя исчерпала? Ждать ли обвала курса рубля? Снова будет включен печатный станок? На эти вопросы в интервью сайту Сharter97.org отвечает экономист Лев Марголин.

- Лукашенко подошел к политической кампании с багажом серьезных экономических трудностей. Какие три главные проблемы вы бы отметили?

- Прежде всего это, конечно, падение ВВП, падение промышленного производства и сокращение поступлений в бюджет. Ограничиваться только тремя проблемами не стану и cкажу, что за ними следуют сокращения экспорта и импорта, проблемы с погашением и обслуживанием внешних заимствований, снижение зарплат у трудящихся. Получается, что основные проблемы тянут за собой все остальные.

- В чем причины такого масштабного кризиса? Так называемая белорусская экономическая модель себя исчерпала?

- Я бы сказал, что она еще 20 лет назад была скорее мертва, чем жива. Модель являлась жизнеспособной только в конце 90-х годов, когда на какое-то время удалось административными методами запустить экономику, прежде всего — промышленность. С начала 2000-х годов началось паразитирование на российских дотациях. Не было бы иностранных дотаций — эта модель умерла бы давным давно.

- Насколько сильно эпидемия коронавируса ударила по белорусской экономике?

- Наряду с отсутствием российских дотаций и падением цен на нефть — это основной фактор, который привел к тому, что мы сегодня имеем в экономике.

Коронавирус сильнее всего повлиял на малый и средний бизнес, на сферу обслуживания, из крупных отраслей была задета транспортная.

Опять таки, тут речь идет о том, что в Беларуси, в отличие от других стран, мы имеем дело с комплексным кризисом, который cвязан не только с коронавирусом.

Соответственно, другие составные части кризиса ударили по оставшимся отраслям. Дешевая нефть задела наши НПЗ и экспорт.

Что касается сокращения российских дотаций — это удар по бюджету и по возможностям государства выполнять свои социальные обязанности и функции. В частности, с начала года курс белорусского рубля резко упал. Считаю, что это также последствие этих явлений.

- Усиливаются и инфляционные ожидания белорусов, что привело к тому, что люди выстраиваются в очереди к обменникам. Курс белорусского рубля рухнет?

- Большинство экономистов считает, что наш достаточно жесткий монетарный курс, который проводил Нацбанк, скорее всего не удержится. Дело в том, что инвестиций ожидать не приходится, они вообще сократились во всем мире, да и с нашим инвестиционным климатом вряд ли кто-то в ближайшее время захочет прийти в Беларусь. Еще один фактор — Лукашенко никак не хочет отпускать госпредприятия в открытое плавание.

Если будут вливания в госпредприятия, стоит ожидать еще 15-20% падения курса белорусского рубля.

- Какова вероятность того, что будет включен печатный станок?

- Довольно высокая. Вспомните 2011 год, а ведь сейчас условия хуже, чем были тогда.

Конечно, хорошо, что Нацбанком сегодня руководит не Прокопович, а специалист, который понимает, к чему это может привести. Думаю, что и Лукашенко научен горьким опытом, Однако, безусловно, давление на Нацбанк будет. Вероятно, что власти печатный станок все-таки включат.

- Если раньше была возможность залатать дыры с помощью внешних займов, то в этом году белорусским властям никто не хочет давать в долг. Чем это грозит?

- Возможности займов есть всегда, другое дело — под какой процент заимствовать. Если страны с устойчивой экономикой могут брать в долг под очень небольшой процент, тем самым компенсируя недостаток инвестиций, то для Беларуси, конечно, этот путь закрыт.

Политические репрессии привели к тому, что возможность кредитования сузится еще больше. Будет только возможность заимствовать на рыночных условиях, а это более 10% годовых.

Все это значит, что предприятиям кредиты обойдутся уже в 12-13% годовых. Это очень большой процент, особенно для промышленного производства. Новые кредиты белорусскую экономику не спасут. Возвращаясь к предыдущему вопросу, скорее всего решать вопрос власти будут не заимствованиями, а как раз запуском печатного станка.

Будет попытка распределять нагрузку на весь народ тонким слоем. Каждый, условно говоря, на 10% обеднеет.

- Какова роль экономики в протестной активности белорусов в этом году?

- Очень большая, белорусы понимают, что Лукашенко им ничего предложить не может, он не способен переобучиться, провести реформы. Лукашенко всегда повторяет одну и ту же мантру: «Мы идем правильным путем, надо только повысить исполнительскую дисциплину» и т.д.

Наверное, все понимали тот факт, что пандемия ударит по экономике, но есть опыт других стран. Даже Россия, хоть не сильно раскошелилась, но как-то помогала людям. Я уже не говорю про США и европейские страны, которые со слов Лукашенко «чуть ли не с вертолета деньги разбрасывали».

Белорусы обиделись на власть за то, что СOVID-19 не брали во внимание для «спасения экономики». Вышло так, что люди болеют и умирают, а экономику спасти не удалось.

Если бы речь шла только о невведении карантина — одно дело, но есть же вещи абсолютно нарочитые. Имело место проведение парада, других зрелищных и спортивных мероприятий и т.д. Произошедшее нельзя расценивать иначе, чем целенаправленное уничтожение собственного народа.

Конечно же, повлияло еще то, что вернулись трудовые мигранты. Миграция всегда немножко сглаживала ситуацию: если человеку совсем нечего было есть, то он отправлялся либо на Восток, либо на Запад, либо на Север. Таким образом белорусы могли обеспечить существование себе и своим семьям. Сейчас для очень многих границы закрыты, что повышает градус социального напряжения.

- Что ждет белорусскую экономику в ближайшее время?

- Лукашенко доведет белорусскую экономику до дефолта. Инфляцию можно как-то размазать тонким слоем по всем жителям Беларуси, но вот то, что мы точно не сможем сделать — это обслуживать внешние займы.

Власти не смогут не только расплатиться, даже проценты по этим долгам будет проблематично платить. Во что это выльется? Я так понимаю, что во взрыв народного негодования. Система, которую Лукашенко холил и лелеял четверть века, никуда не годится.


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