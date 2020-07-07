Светлана Завадская: Вставай, страна! 6 7.07.2020, 10:54

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Светлана Завадская

Если не ты, то кто?

20 лет назад в Беларуси был похищен журналист Дмитрий Завадский. Его вдова Светлана Завадская написала по этому поводу в «Фейсбуке»:

«Сегодня 20 лет.

20 лет назад, 7 июля 2000 года, в 10.10 утра, Дима вышел из квартиры, чтобы отправится в аэропорт встречать из Москвы Павла Шеремета. Больше Дмитрия никто не видел.

Тогда, 7 июля, стрелки на циферблате моей жизни остановились, они больше не показывали часы и минуты, они показывали искаженные человеческие судьбы.

Сколько их было…

Вначале единицы, и каждый думал, что его не коснется, потом сотни, потом тысячи.

Скольким людям этот преступный режим сломал жизнь или просто забрал ее…

Давно понятно, что власть не будет расследовать дела пропавших, что весь белорусский народ стал заложником одного человека и кучки к нему приближенных, которые возомнили себя вершителями судеб.

Это они наплевали на все законы и здравый смысл, это они выбросили в мусор Основной закон государства – Конституцию, и стали жить по понятиям.

Кто сегодня может чувствовать себя в безопасности в этой стране? НИКТО. И не важно, учитель ты или водитель, интересуешься политикой или нет, тебя не защищают суды и законы, не защищает милиция, это все сегодня служит не гражданину и народу, а одному человеку.

И вот что я вам скажу: никто ничего с этим не сделает, кроме нас самих, только весь белорусский народ может переломить ход этой затянувшейся истории. Вставай страна! Если не ты, то кто! Жыве Беларусь!»