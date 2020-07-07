Цены на ряд социально значимых товаров отпущены в свободное плавание 5 7.07.2020, 13:30

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Ждать роста инфляции?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли перестало регулировать цены на ряд социально значимых товаров, пишет cайт naviny.by.

Как сообщили в ведомстве, «в период ценового регулирования ситуация на потребительском рынке республики стабилизировалась».

«В условиях отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров МАРТ принято постановление № 45 от 23 июня 2020 года, в соответствии с которым из сферы ценового регулирования исключаются следующие товары: кофе, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, мыло твердое туалетное и хозяйственное, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага», — отметила пресс-служба.

В соответствии с постановлением МАРТ № 30 от 15 апреля 2020 года сохраняется регулирование цен на свежую рыбу (семейство карповых), сливочное масло, пшеничную муку, подсолнечное и рапсовое масло, поваренную соль, говядину, свинину, мясо кур и цыплят-бройлеров, вареные колбасы, сосиски, сардельки, куриные яйца, молоко, кефир, сметану, творог, расфасованную питьевую воду и др.

Регулирование цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) предусмотрено постановлением МАРТ от 6 апреля 2020 года № 27. Его планируется продлить по согласованию с коллегией Евразийской экономической комиссии.