закрыть
7 июля 2020, вторник, 15:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены на ряд социально значимых товаров отпущены в свободное плавание

5
  • 7.07.2020, 13:30
  • 3,943
Цены на ряд социально значимых товаров отпущены в свободное плавание

Ждать роста инфляции?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли перестало регулировать цены на ряд социально значимых товаров, пишет cайт naviny.by.

Как сообщили в ведомстве, «в период ценового регулирования ситуация на потребительском рынке республики стабилизировалась».

«В условиях отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров МАРТ принято постановление № 45 от 23 июня 2020 года, в соответствии с которым из сферы ценового регулирования исключаются следующие товары: кофе, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, мыло твердое туалетное и хозяйственное, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага», — отметила пресс-служба.

В соответствии с постановлением МАРТ № 30 от 15 апреля 2020 года сохраняется регулирование цен на свежую рыбу (семейство карповых), сливочное масло, пшеничную муку, подсолнечное и рапсовое масло, поваренную соль, говядину, свинину, мясо кур и цыплят-бройлеров, вареные колбасы, сосиски, сардельки, куриные яйца, молоко, кефир, сметану, творог, расфасованную питьевую воду и др.

Регулирование цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) предусмотрено постановлением МАРТ от 6 апреля 2020 года № 27. Его планируется продлить по согласованию с коллегией Евразийской экономической комиссии.


популярное за неделю

Мнение

Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип