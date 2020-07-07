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«Через день после смены власти найдутся украденные у народа деньги»

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  • 7.07.2020, 13:40
  • 8,129
«Через день после смены власти найдутся украденные у народа деньги»
Фото: Reuters

Лукашенко должен ответить по закону за содеянное.

Читатель Telegram-канала "Баста!" рассказал о том, как изменится страна после смены Лукашенко.

"Я рад, что растет умная молодежь, которая хочет и обязана иметь достойную жизнь, - пишет читатель. - Когда я заканчивал школу в далеком 1978 году, нас старшее поколение не воспринимало серьезно. Что вы можете и знаете. И тем не менее мое поколение прошло много страшного.

Афганистан. Развал СССР. 90-е и много другого. Ничего, выстояли. Родили детей, которые лучше разбираются не во всем конечно, но свежего воздуха свободы мы вместе их не лишним. Я горжусь поколением молодых. Таракан был везде, кроме следственного изолятора. Надо ему помочь в этом. Через день найдутся украденные у нас деньги. Понесут, как он говорил про оппонентов.

Я устал от него. Он сломал жизнь не одному поколению белорусов. Пусть отвечает!"

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