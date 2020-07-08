Минск бодро ударил по «таракану» 8.07.2020, 8:21

3,567

На Флешмобе солидарности люди шумели в разных районах столицы.

Вчера в Беларуси прошел пятнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Минск во время пятнадцатого Флешмоба солидарности был в ударе. Видео из столичных микрорайонов Курасовщина, Малиновка, Серебрянка, Шабаны, а также из центра города опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!