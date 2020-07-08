iROZHLAS: Лукашенко понимает, что его эра заканчивается 7 8.07.2020, 8:59

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ФОТО: RIA.RU

Рейтинг диктатора упал невероятно.

В начале текущего года было еще неясно, кто может бросить вызов Лукашенко на белорусской политической арене. Но затем ситуация резко изменилась, пишет чешское издание iROZHLAS (перевод - inosmi.ru).

Еще одна революция

Все изменил коронавирус и глупое решение Лукашенко проигнорировать пандемию в Беларуси. Действия других стран в борьбе с пандемией он назвал «психозом» и непрестанно лгал о развитии эпидемии в Беларуси и количестве погибших. Поэтому народ, о котором он так любит говорить, наконец ополчился на него.

Лукашенко потерял весть свой рейтинг еще и потому, что настаивал на проведении торжеств в честь Дня Победы девятого мая, хотя на это не решился даже упомянутый Путин. Хуже всего для Лукашенко то, что он потерял голоса избирателей на периферии, которые раньше оказывали ему поддержку.

Рейтинг Лукашенко упал невероятно: опросы общественного мнения, проведенные в конце мая, то есть вскоре после военного парада в Минске, показали, что Лукашенко поддерживают всего от трех до шести процентов избирателей (отсюда и смешное прозвище «Саша три процента»). При этом его главные конкуренты пользуются большим доверием избирателей: Светлану Тихановскую поддерживают 12%, а бывшего банкира Виктора Бабарико — более 50%.

Лукашенко понимает, что его эра заканчивается. Как полагает российский политолог Владислав Иноземцев, если Лукашенко попытается не допустить победы этих двух конкурентов, то почти точно это приведет к очередной революции в Восточной Европе.