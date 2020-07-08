закрыть
8 июля 2020, среда, 11:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве задержали агентов российских спецслужб

3
  • 8.07.2020, 10:01
  • 2,797
В Киеве задержали агентов российских спецслужб
Иллюстрационное фото

Наемники РФ ранее воевали на территории других стран.

В Киеве правоохранители задержали двух граждан Российской Федерации, которые планировали совершение тяжких преступлений.

Как сказано на странице Национальной полиции в Facebook, задержанные – члены вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что даже были награждены государственными наградами, передает obozrevatel.com.

"Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения. Сегодня, 7 июля, по результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы", – рассказали в полиции.

Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш