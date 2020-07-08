В Киеве задержали агентов российских спецслужб 3 8.07.2020, 10:01

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Иллюстрационное фото

Наемники РФ ранее воевали на территории других стран.

В Киеве правоохранители задержали двух граждан Российской Федерации, которые планировали совершение тяжких преступлений.

Как сказано на странице Национальной полиции в Facebook, задержанные – члены вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что даже были награждены государственными наградами, передает obozrevatel.com.

"Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения. Сегодня, 7 июля, по результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы", – рассказали в полиции.

Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.