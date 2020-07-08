Путин больше не нужен российской правящей элите Александр Скобов

8.07.2020, 14:51

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ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Кремля выстрелил себе в ногу.

Организовав антиконституционный государственный переворот, Путин, в общем, выстрелил себе в ногу. Нанес своему режиму серьезную травму. Несмотря на беспрецедентное административное давление, в "голосовалище" приняло участие 40-45 % избирателей, из которых в поддержку госпереворота высказалось не более 60 %. То есть, около четверти всех избирателей. Думаю, что от четверти до трети этих голосов "за" – результат массированного "корпоративного принуждения", как государственного, так и "частного". Итак, реальная осознанная поддержка пахана и императора в обществе – в районе 15 %.

При этом социология показывает, что поддержка наиболее мракобесных идеологических поправок из этого ведра с отрубями для свиней ("комплексного обеда", по выражению клофелинщицы), была значительно выше, чем поддержка ведра в целом. То есть, превращение голосовалища в плебисцит о доверии Путину значительно СНИЗИЛО поддержку пакета поправок, заставило не голосовать за него даже многих консервативных граждан, которые отдельно за наиболее мракобесные поправки проголосовали бы с удовольствием. Лично Путин сыграл роль не паровоза, а раздражителя, гири.

Позволю себе также предположить, что даже часть традиционалистски и проавторитарно настроенных граждан была шокирована тем, насколько вся эпопея с поправками была тотальным надувательством, попранием закона и безобразным балаганом. У них тоже могли возникнуть определенные стилистические и эстетические расхождения с режимом. Нельзя так унижать даже тех, кто тебя в целом поддерживает.

Результат – обвальное падение авторитета власти. Между тем ходят слухи, что на декабрь планируются досрочные выборы в Госдуру, а на март – досрочные президентские выборы. Отсюда есть два следствия.

Во-первых, режим будет расширять практики прямого политического насилия. С одной стороны, новые правила "обнуденной электоральной процедуры" будут распространены на любые выборы. С другой стороны, будет окончательно зачищена легальная оппозиция. В том числе, возможно, и системная, марионеточная. Ее попытаются заменить чем-то вроде совсем уж смешной "партией борьбы с коррупцией" во главе с племянником Путина. Ну, возможно, еще старый фашик Ж. выживет. А вот остальных закатают в асфальт. И из всех "представительных органов" точно вышибут.

Уже к осени можно ждать запретов и роспусков партий и организаций, уголовного преследования десятков оппозиционных активистов и журналистов. С целью заставить остальных не рыпаться и заткнуться. Если какие-то СМИ не заткнутся сами, они будут просто закрыты или станут жертвами "споров хозяйствующих субъектов". Старые лукавые методики отнюдь не будут забыты, но упор все же начнет делаться на прямое насилие.

Для "расширенных" репрессий будет задействован до сих пор не использовавшийся потенциал давно существующих запретительных законов и уголовных статей. К примеру, не сажали у нас до сих пор за "пакт Молотова-Риббентропа", несмотря на неоднократно принимавшиеся Госдурой запретительные законы на эту тему. А теперь, вполне вероятно, начнут сажать. Не сажали до сих пор за требование вернуть Крым Украине. Кроме как в самом Крыму. Так ведь он и не часть России, а оккупированная часть украинской территории. И режим там оккупационный. А вот в России не сажали. Теперь вполне возможно, что будут.

А уж какие великолепные возможности открывает использование пункта статьи о госизмене про консультационные и иные услуги иностранным государствам, организациям и лицам, действующим против интересов российского государства! И таких до сих пор спавших или полуспавших формулировок в наше законодательство было заранее понапихано более чем достаточно. А Госдура сейчас еще поднапхает. На основе новой Конституции. Вон, уже копытами бьет от нетерпения. За "юридической базой", трактующей любой спор с властью как госизмену, дело не станет.

В общем, независимые СМИ останутся только в интернете, и базироваться им придется за границей, вне досягаемости охранки. Читать их мы сможем, только обходя блокировки. Оппозиции придется осваивать методы нелегальной работы в подполье. А то избаловались за годы "гибридного режима".

Это все было "во-первых". А теперь "во-вторых". Лично Путин больше не нужен правящей элите. До сих пор он всегда мог ей сказать: народ вас ненавидит, и только у меня есть харизма, защищающая вас от ярости народной. И как бы правящую элиту ни напрягали некоторые странности Путина, она держалась за него, она жалась к нему. Больше этого аргумента у Путина нет. Харизма обнулилась. А выстроенная им неофашистская система какое-то время сможет работать и без него, опираясь только на насилие.

Александр Скобов, "Фейсбук"