В Дании нашли эффективное лекарство от коронавируса, начаты испытания на людях 3 9.07.2020, 7:42

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Фото: Reuters

Оно в 40 раз эффективнее, чем используемый сейчас препарат «Ремдесивир».

Датская биотехнологическая компания Union Therapeutics начала клинические испытания на людях своего нового препарата для лечения коронавируса, который более чем в 40 раз эффективнее, чем используемый сейчас препарат "Ремдесивир".

Об этом сообщило датское издание The Local. Препарат UNI911, или "Никлозамид", будет испытан в отделениях сразу нескольких специализированных центров в Дании.

По словам соучредителя компании профессора Мортена Зоммера, препарат способен убить вирус и предотвратить его деление внутри тела.

"Раньше его использовали для лечения заболеваний кишечника, таких как ленточные черви, но мы выяснили, что с внесением изменений данное лекарство может действовать в других частях тела", – сказал ученый.

В исследованиях, проведенных в Южной Корее, "Никлозамид" оказался в 40 раз более эффективным, чем препарат "Ремдесивир", который считался наиболее эффективным препаратом для лечения короновирусной инфекции.

Представители компании Union Therapeutics ожидают, что разработка данного многообещающего препарата перейдет во второй этап этой осенью.