Житель Клецка: Каждый день в больницу привозят людей, зараженных коронавирусом 6 9.07.2020, 9:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Диагнозы ставят «пневмония», несмотря на явные симптомы, тесты не делают.

Жители Клецка рассказывают, как в их городе "победили" Covid-19, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Хочу на своем примере рассказать как "побеждают коронавирус", - пишет читатель. - На днях выяснилось, что кроме нас, родителей, положительный и сын.

Вчера жена закрывала больничный, закончился срок изоляции, решила узнать по поводу сына. Вышла медсестра и в руках у нее было 3 листа формата А4. Каждый лист с двух сторон напечатан, разделен на две части. И заполнен данными только детей!

Это только город Клецк, у каждого ребенка есть родители, выходит, количество зараженных очень большое"

"В ЦРБ Клецка каждый день привозят людей, зараженных коронавирусом. Диагнозы ставят "пневмония", несмотря на явные симптомы, тесты не делают. В основном, пожилые люди из деревень района – они верят тому, что им говорят врачи, не спорят", - пишет другой читатель из Клецка.

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