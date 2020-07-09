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Глава Комитета Европарламента по иностранным делам: Белорусские власти делают большой шаг назад

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  • 9.07.2020, 11:59
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Глава Комитета Европарламента по иностранным делам: Белорусские власти делают большой шаг назад
Дэвид Макаллистер

Брюссель увязал отношения с Минском с проведением свободных выборов.

В понедельник 6 июля в Брюсселе в Европейском парламенте обсуждали ситуацию в Беларуси.

Сайт Сharter97.org приводит выступления главы Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера:

«Соглашение об упрощении визового режима вступило в силу первого июля, и теперь для граждан Беларуси стало легче и финансово доступнее ездить в ЕС.

Однако после этого шага вперед, Беларусь сейчас делает большой шаг назад в преддверии президентских выборов в августе.

Потенциальные кандидаты в президенты и политические активисты находятся в заключении, даже рядовые граждане массово подвергаются арестам.

К сожалению, кажется, что белорусские власти хотят вернуть термин «политический заключенный» в словарь наших двусторонних отношений.

Процесс «критического взаимодействия» с Беларусью привел к некоторым позитивным изменениям, но ЕС всегда придерживался позиции, что прогресс в наших отношениях будет зависеть от ощутимых шагов, предпринятых Беларусью для обеспечения соблюдения универсальных свобод, верховенства права, прав человека и проведения безопасных, мирных, честных и свободных выборов в соответствии с международными стандартами.

Таким образом, приближающиеся выборы будут играть ключевую роль в развитии дальнейших отношений между ЕС и Беларусью», — сказал Дэвид Макаллистер.


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