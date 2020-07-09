Актер Олег Гарбуз: Люди выйдут, не каждый первый, но каждый третий точно 1 9.07.2020, 22:56

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Олег Гарбуз (courtesy photo)

Волна будет мощной.

Актер Купаловского театра Олег Гарбуз в интервью «Радыё Свабода» рассуждает о «выборах» и предлагает Лукашенко два варианта.

«26 лет у власти - это много. И сам он не уйдет. Он как наркоман, у которого начнется ломка: он сделает все, чтобы получить очередную дозу власти. Я сам никогда не употреблял наркотики, но я понимаю, как это происходит: это похоже на химический процесс в организме. Разумный человек, может, и осознает, что хватит, пришло время остановиться. Но физически он не может этого сделать.

По его словам, сейчас страна «заточена» только для одного человека - нынешнего правителя, который боится отдать власть. А ему просто нужно гарантировать, что преследований не будет, он сможет выбрать, где жить, считает актер. И как человек, не лишенный чувства юмора, он предлагает Лукашенко два варианта.

«Я бы обратился к главе государства с двумя предложениями. Первое предложение - просто быть коронованным. Чтобы все знали: так будет до конца, иначе уже не будет, мол, «ждите, пока я не умру». Все бы смирились и ждали.

Или второй выход: у него два самолета. Собрал бы своих родственников, окружение, деньги, я думаю, у него есть, накопил. Полетел бы в теплую страну, где у него есть друзья - у него ж везде много друзей! Мог бы ездить по миру, читать лекции.

А я бы попросил людей, чтобы его не преследовали. Мне кажется, что его старшие дети не очень амбициозны. А самый младший, Николай Александрович, вообще светлый человек. Он разумный и может найти свой путь в жизни без этого политического дерьма. По-доброму.

И мы бы начали с нуля. Мы не пропадем, мы нормальные люди», - говорит Олег Гарбуз.

Власть не была готова к тому, что в последнее время ее не очень ценят в народе. Она думала, что будет, как всегда, более или менее спокойно. Власти не ожидали такой активности кандидатов, выдвижения ярких личностей, не ожидали массовых акций протеста, говорит Олег Гарбуз.

«Но так сложилось, что ей тоже нужно искать какой-то выход. И нам, и власти. Ведь ни одному нормальному человеку не может нравиться то, что сейчас происходит в стране. Мне кажется, что власти наверху это не нравится. Она просто не знает, как достойно выбраться из этого, как сохранить лицо.

Когда Виктор Бабарико был заключен в тюрьму, произошел эмоциональный взрыв. Возникло возмущение: ну как так? Для всех очевидно, что это политическое преследование. И когда нам рассказывают байки, что они нашли на банкира компромат, мы прекрасно знаем, что те, кого послали искать его, найдут все, что им нужно. Но кто поверит, что они действительно что-то нашли?

Я думаю, что и тем, кто это делает, тоже не все нравится. Но они согласились, что должны это делать. Я не оправдываю их. Кто-то выбирает судьбу кого-то мучить, а кто-то идет другим путем. Это свобода выбора. Они выбрали этот путь.

Если в мозгах этих людей ничего кардинально не изменится, они будут действовать еще жестче, это очевидно. И тогда начнется зачистка. Я не знаю, как люди будут реагировать. Но я очень боюсь за себя. Я боюсь, что сам сорвусь, потому что я очень эмоциональный человек», - говорит актер Олег Гарбуз.

Олег Гарбуз говорит, что собирается пойти на голосование 9 августа. Последний раз он пошел на самые первые президентские выборы в 1994 году, проголосовал тогда за Шушкевича. А на вопрос, переживет ли белорусский народ еще 5 лет правления Лукашенко и выйдут ли люди на площадь, если выборы будут нечестными, он ответил так:

«Я не знаю. Кажется, мы уже на грани. Раньше были люди, которым не нравилось то, что происходило. Теперь мы знаем, что таких людей много.

Выйдет ли народ на площадь, зависит от того, как будут развиваться отношения между властью и народом. Если власти удастся избежать таких острых моментов, если они будут тщательно следовать этому пути и не вызовут огромную волну негодований, она сможет сохраниться. А если нет, я думаю, что люди уже находятися в том состоянии, что готовы выйти. Не каждый первый, но каждый третий точно. И это будет мощная волна», - сказал актер.