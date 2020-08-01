Бросивший вызов главе штаба Лукашенко директор стадиона выступил на митинге в Гродно 1 1.08.2020, 14:21

4,803

Виктор Шумель процитировал слова Ницше о смелости и свободе.

Директор стадиона Виктор Шумель, который бросил вызов главе штаба Лукашенко выступил на митинге Тихановской в Гродно:

- Сейчас у вас есть шанс все изменить. Для этого вам надо сделать совсем немного. Вам надо открыто заявить о своем желании пользоваться всеми правами и свободами, которые нам положены, а не только «мирным небом» и «суверенность», которыми нас убаюкивает власть. Я знаю многих людей, которые уже сделали первый шаг. Он всегда самый страшный. Дальше – гораздо легче. Дальше – только радостное настроение и движение вперед.

Я призываю, сделайте первый шаг. Открыто сделаете свое заявление, свой выбор. Придите девятого числа, чтобы отстоять свой голос. Хотел еще процитировать Ницше: «Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь». Я не собираюсь убегать и вас призываю отстаивать свою свободу.