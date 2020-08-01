В «Слуге народа» хотят создать орган, который будет помогать возвращать украинских диаспорян на родину 2 1.08.2020, 19:24

1,682

Около 20 миллионов украинцев живут в разных странах мира.

Народные депутаты хотят создать специальный орган, который будет заниматься возвратом украинцев из заграницы на родину.

Об этом hromadske сказал народный депутат от Слуги народа, член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Святослав Юраш.

Он уточнил, что имеет «хорошее взаимодействие» с ключевыми структурами украинской диаспоры, как вот с Всемирным конгрессом украинцев.

«Мы очень много общались о различных вариантах того, как можно улучшать государственную взаимодействие с диаспорой. Среди идей, которые сейчас, это создавать в направлении репатриации украинцев домой какой-то орган, который будет этим заниматься «, — рассказал Юраш.

По его словам, в Израиле, Ирландии, Румынии, Албании и других странах мира активно работают над тем, чтобы возвращать своих диаспорян обратно на родину.

«Для меня понятно, что Украина имеет по меньшей мере 20 млн украинцев по всему миру, и нам нужно что-то делать, чтобы эти потенциальные граждане стали частью нашего организма», — добавил Юраш.