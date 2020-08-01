Как в Кричеве проходил пикет в поддержку Тихановской 1.08.2020, 19:37

2,674

Фото: «Белсат»

Пикет прошел на местном стадионе.

В Кричеве для проведения предвыборных пикетов определили стадион в микрорайоне «Сож», передает «Белсат».

По словам девушек, которые пришли на митинг, раньше Кричев развивался, здесь работал цементно-шиферный завод. «Сейчас завод можно заколачивать досками. Кроме завода, мы потеряли все – отдохнуть негде. Для молодежи ничего нет. Все бегут из Кричева. И самое главное, что всем наплевать на людей», – заканчивают свой грустный рассказ девушки.

Надо отметить и то, что если в Быхове или Славгороде пикеты проходили в центре города, и люди могли их увидеть случайно, то в Кричеве место для пикета выбрано очень скрытое от прохожих: на стадионе в глубине жилого района. Поэтому случайных людей здесь немного.

Формат пикета в Кричеве ничем не отличался от других пикетов: музыкальные выступления и свободный микрофон. «Вы молчали 26 лет, за это время у вас накопилось, вам точно есть, что сказать», – приглашала жителей Кричева выступить доверенное лицо Тихановской Татьяна Сиваченко. И люди выходили к микрофону довольно активно.

Мужчина, который не представился, рассказал свою историю:

«Сейчас в Беларуси жить невозможно. Я полгода работал в Австрии сантехником. Могилевских там очень много, потому что здесь нет работы. А там действительно получают зарплаты 1200 евро. Продукты питания там дешевле, чем у нас. В Австрии мне показали их деревни: там в каждом городке свой вертолет и своя больница. У нас вертолет есть только у одного человека. У нас на больницы нет денег, у нас ни на что нет денег. Хотя мы платим налоги. Тот же налог на дорогу. Почему у нас нет нормальных дорог?», – высказался мужчина.

В своем выступлении мужчина привел такой пример. Через Беларусь проезжает множество заграничных фур. Каждая из них платит за проезд по территории Беларуси по 35 евро. Если посчитать количество таких фур за день – то это миллионы евро. Мужчина задаётся вопросом, где эти деньги, и добавляет: «Зачем тебе столько резиденций? Что ты там будешь делать? Отдай деньги. Пусть лучше школу построят!».

Заметно, что у людей действительно накипело, и они на пикете в поддержку Тихановской высказывают все, что думают. В конце пикета люди поднялись с трибун и вышли к команде «Страны для жизни», чтобы все вместе спеть песню «Разрушь стены тюрьмы».

Люди в Кричеве скандировали «Свободу, свободу, свободу Сергею Тихановскому».