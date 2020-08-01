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Белорусы жалуются на нехватку валюты

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  • 1.08.2020, 21:35
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Белорусы жалуются на нехватку валюты

Купить можно только те доллары и евро, что сдают.

Минчане жалуются: из банкоматов стала пропадать валюта. Даже в тех из них, которые расположены в центре столицы или у крупных гостиничных комплексов, снять российские рубли, доллары и евро оказывается не просто затруднительно, а, по словам некоторых, невозможно.

- У меня карта, имитированная не в Беларуси, - рассказывает копирайтер Никита. - Периодически снимаю российские рубли в банкомате Белгазпромбанка, который находится напротив стадиона «Динамо». Вчера подъехал туда, вставил карту в банкомат, но устройство мне не предложило выбрать валюту - снять можно только белорусские рубли. Может, банкомат перестал быть валютным или в банке в силу всем известных причин возникли сложности с валютой?

«Комсомольская правда» переадресовала вопрос в контакт-центр Белгазпромбанка.

В Белинвестбанке и Беларусбанке отметили, что загрузка валюты в соответствующие банкоматы осуществляется в штатном режиме, перебоев с наполнением нет, а если в каком-то конкретном банкомате валюта временно закончилась, то снять ее можно в других.

В контакт-центре Альфа-банка отметили, что банк временно ввел ограничения по снятию валюты: не больше 1000 долларов в сутки. Как долго будут действовать ограничения и с чем они связаны, специалисты пояснить затруднились, подчеркнув, что ограничения временные. При этом снять больше чем 1000 долларов с карты все-таки можно - чтобы заказать деньги, нужно обращаться в отделения банка.

Купить можно только те доллары и евро, которые до тебя сдали?

Дизайнер Дмитрий столкнулся с иной проблемой:

- Я уже давно при необходимости покупаю валюту онлайн при помощи приложений. И вот недавно надо было срочно купить наличные доллары. В отделении одного из банков меня удивили, сказав, что продается только та валюта, которую сдают.

Корреспондент «Комсомолки» пробежался по обменникам нескольких банков, чтобы посмотреть, есть ли сложности с валютой.

Как выяснилось, трудности с покупкой валюты если и возникают, то только в ситуации, когда нужна сразу крупная сумма. Да и то не во всех банках.

Например, в рабочий полдень в отделении Абсолютбанка, которое находится у метро «Грушевка», электронная очередь растянулась на 30 человек. Почти все покупали или сдавали валюту, относительно небольшие - 50 -150 долларов - суммы. Однако у мужчины, который хотел сразу купить 8 тысяч долларов и 90 тысяч российских рублей, никаких проблем не возникло: деньги в кассе поменяли без всяких вопросов.

В отделении Белинвестбанка отметили, что проблем с текущей покупкой-продажей наличной валюты нет.

- Если, скажем, вам нужна крупная сумма, например 30 тысяч долларов, и вы хотите их купить за наличные белорусские рубли, то валюту нужно предварительно заказать. Если белорусские рубли у вас на карточке, то совершить обмен будет проще и быстрее.

К слову, на вопрос о том, стали ли белорусы в последнее время больше скупать валюту, представители банков были единодушны: никакого всплеска спроса нет.

- Покупают и сдают и доллары, и евро, и российские рубли. Все валюты - равномерно. Чаще всего обменивают небольшие суммы: кто-то, например, сдает, чтобы погасить платеж по кредиту в белорусских рублях, кто-то покупает 100 евро или 100 долларов - в заначку. Единственное, в этом году, если сравнивать ситуацию с прошлогодней, стали, быть может, чуть меньше покупать валюту: границы закрыты, и покупать евро или доллары, чтобы с ними поехать на отдых за границу, сейчас особой необходимости нет, - рассказали нам в одном из банков.


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