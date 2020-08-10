Германия: Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси 6 10.08.2020, 13:31

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Фото: DPA

Политическое руководство страны должно принять волю народа.

Выборы в Беларуси не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет РИА "Новости".

"Очевидно, что на президентских выборах там (в Беларуси - ред.) не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, с нашей точки зрения, это неприемлемо", - заявил Зайберт.

Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия. В этой связи вызывает большое сожаление, что Беларусь не предоставила никакой возможности работать наблюдателям ОБСЕ. Политическое руководство страны должно принять волю народа.

По мнению кабмина Германии, Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси.