«Расскажите это всем, кто по-прежнему отрезан от Сети»3
- 10.08.2020, 15:01
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Борьба закончится нашей победой.
Журналист и поэт Дмитрий Растаев поделился в «Фейсбуке» впечатлениями от событий в Беларуси.
- Вчера, будучи отрезанными интернета и оставшись один на один с брехливым БТ, многие в Беларуси пали духом и поддались унынию.
Ребята, не унывайте!
Ничего не потеряно, все только начинается!
Объединенные штабы не признали итоги, оглашенные Ермошиной. Тихановская объявила себя победителем и потребовала мирной передачи власти. В украинской Раде готовится постановление о непризнании Ермошинских «итогов». Президент Латвии призвал ОБСЕ заняться их расследованием. Главы европейских государств также готовят совместное заявление. Лукашенко с «победой» поздравил только Путин. Весь цивилизованный мир - на нашей стороне.
Ничего не потеряно!
Расскажите это всем, кто по-прежнему отрезан от сети. Борьба только началась, и она закончится Нашей победой. Главное - не теряйте надежды и присутствия духа!
𝗙𝗿𝗲𝗲𝗱𝗼𝗺!!!