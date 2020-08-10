«Расскажите это всем, кто по-прежнему отрезан от Сети» 3 10.08.2020, 15:01

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Дмитрий Растаев

Борьба закончится нашей победой.

Журналист и поэт Дмитрий Растаев поделился в «Фейсбуке» впечатлениями от событий в Беларуси.

- Вчера, будучи отрезанными интернета и оставшись один на один с брехливым БТ, многие в Беларуси пали духом и поддались унынию.

Ребята, не унывайте!

Ничего не потеряно, все только начинается!

Объединенные штабы не признали итоги, оглашенные Ермошиной. Тихановская объявила себя победителем и потребовала мирной передачи власти. В украинской Раде готовится постановление о непризнании Ермошинских «итогов». Президент Латвии призвал ОБСЕ заняться их расследованием. Главы европейских государств также готовят совместное заявление. Лукашенко с «победой» поздравил только Путин. Весь цивилизованный мир - на нашей стороне.

Ничего не потеряно!

Расскажите это всем, кто по-прежнему отрезан от сети. Борьба только началась, и она закончится Нашей победой. Главное - не теряйте надежды и присутствия духа!

𝗙𝗿𝗲𝗲𝗱𝗼𝗺!!!