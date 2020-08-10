Герои Уручья: в Минске избиратели на одном из участков более часа блокировали автобус с избирательной комиссией 10 10.08.2020, 15:43

19,505

Фальсификаторам не помог даже ОМОН.

Жители Уручья, голосовавшие на участке №46 (средняя школа №202), в ночь с воскресенья на понедельник более часа блокировали выезд автобуса с избирательной комиссией, требуя итоговый протокол голосования, вступая в противостояние и даже стычки с ОМОНом. О событиях вчерашней ночи рассказал belsat.eu очевидец.

ОМОН получал подкрепления, милиционеры несколько раз использовали дубинки, однако смогли пробиться с улицы Гинтовта только после приезда дополнительного подразделения специального назначения в касках и зеленой форме, идентифицировать которое не удалось.

Начало боевой ночи

Вначале местные жители просто стояли возле школы, ожидая результатов, но, когда увидели, что избирательная комиссия уходит под охраной ОМОНа, а протокола так и нет, побежали вдогонку и увидели, как функционеры садятся в автобус.

Особый гнев вызвало то, что на некоторых соседних участках результаты уже были известны – деревня Копище Минского района стала своеобразным рекордсменом честного подсчета голосов вчера ночью. Как минимум на трех из четырех копищанских участков протоколы с результатами выборов были после подсчета своевременно представлены наблюдателям.

Фотографии протоколов, которые свидетельствовали, что Светлана Тихановская на этих участках получила от 70 до 90 % голосов, вызвали громкие овации. Район Копища гремел от криков «Дзякуем! Жыве Беларусь!» («Бдагодарим! Да здравствует Беларусь!») сотен местных жителей, которые пришли к участкам под бело-красно-белыми флагами ждать результатов голосования, семьями и с детьми.

Получая такие сообщения с соседних участков, избиратели участка №46 имели очень решительные намерения и не хотели стать исключением.

Противостояние на Гинтовта

Автобус с избирательной комиссией, находившийся под охраной нескольких ОМОНовцев, буквально взяли в осаду. Иногда стучали в окна ладонями и кулаками. Некоторые собственники припаркованных рядом автомобилей даже заблокировали проезд по самой улице Гинтовта.

Крики «Протокол! Протокол!» и «Ганьба!» («Позор!») были слышны очень далеко, а люди буквально своими телами стояли на пути машины. Даже приехавшие ОМОНовцы в пластиковых доспехах не смогли пробиться через людей, которые сцеплялись руками и вступали в физическое сопротивление наступлению людей в масках и черной форме. В физическом противостоянии иногда участвовали не только мужчины, но и женщины.

Как минимум 1,5 часа продолжалась борьба, когда автобусу с избирательной комиссией приходилось то ехать в одну сторону, то разворачиваться, то лавировать между автомобилями местных жителей. Буквально каждый сантиметр улицы Гинтовта ОМОНу приходилось преодолевать с большим трудом.

Только когда на улицу выбежало дополнительное специальное подразделение в зеленой форме, местные жители поняли, что их маловато против десятков искушенных профессионалов и пропустили транспорт, однако еще долго не расходились.

Разговоры с людьми в этом районе тем же вечером и утром свидетельствуют, что они уверены в своей правоте и опускать руки не собираются.