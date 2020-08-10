Мы знаем, что мы победим! Победа близко! 5 10.08.2020, 18:25

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Фото: «Наша Ніва»

В 19:00 у таракашкиной банды задрожат колени!

«То, что было вчера вечером, это такой пробничек, так сказать, - пишет подписчик телеграм-канала «Баста!» из Минска. - Не для нас, а для властей. Мы то все уже точно знаем на что способны они и мы, и знаем, что победим.

Сегодня мы покажем им основной наш выход, в 19:00 у таракашкиной банды страшно задрожат колени! Мне сегодня позвонили друзья по всей Беларуси. Сказав, что возле их участков собирались 50 до 300 человек. Сколько это в о свей стране?

Минск, встречаемся на Стеле, районы – выходим в центры городков и поселков, к администрациям и так далее!

Победа близко!»

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