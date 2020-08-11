Лидер Союза правых сил поздравил нового президента Беларуси Светлану Тихановскую с победой 7 11.08.2020, 7:56

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Светлана Тихановская

Фото: ТАСС

Обращение Леонида Гозмана.

Лидер Союза правых сил РФ Леонид Гозман поздравил нового президента Беларуси Светлану Тихановскую с блестящей победой на выборах:

— Ее Превосходительству

Госпоже Светлане Тихановской

Избранному Президенту Республики Беларусь

Уважаемая госпожа Избранный Президент!

Позвольте от имени моих товарищей по Союзу правых сил и от себя лично поздравить Вас с блестящей победой на выборах Президента Республики. Ваш результат, превзошедший самые оптимистические ожидания, свидетельствует о сплоченности белорусского обществе и о его стремлении к свободе и демократии.

И хотя впереди еще очень много трудностей, позвольте пожелать Вам и впредь столь же достойно и героически, как и раньше, выполнять Вашу высокую миссию, которая возложена на Вас волею судьбы и народа Беларуси.