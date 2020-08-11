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Борис Вишневский: Лукашенко с позором проиграет войну с народом

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  • 11.08.2020, 11:46
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Борис Вишневский: Лукашенко с позором проиграет войну с народом
Борис Вишневский

Диктатора ждет суд - в Минске или в Гааге.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») Борис Вишневский на сайте «Эхо Москвы» высказался о ситуации в Беларуси:

— Сообщения из Беларуси похожи на сводки с фронта…

Протест — исключительно мирный: на улицы вышли безоружные люди, чьи голоса пытаются украсть.

Против них — вооруженные и экипированные каратели, с броневиками, водометами, «передвижными стенами»...

Проливается кровь и есть жертвы.

Эта кровь и эти жертвы — на совести диктатора, цепляющегося за проигранную власть и ради этого готового на преступления.

Стрелять в мирных граждан — преступление.

Избивать мирных граждан — преступление.

Узурпировать власть — преступление.

Лукашенко понимает, что как только он потеряет власть, он поедет в суд. Неважно, в Минске или в Гааге.

Лукашенко объявил своему народу войну.

Я надеюсь, что эту войну он с позором проиграет.

Он преступник и место ему — за решеткой. Вместе с его холуями и карателями.

А Светлана Тихановская — законно избранный президент.

Друзья в Беларуси, сочувствую и поддерживаю.

Правда на вашей стороне.

Вы обязательно победите. И прогоните своего диктатора.


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