10 дней Всеобщей забастовки сметут таракана 22 Дмитрий Бондаренко

11.08.2020, 14:57

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Фото: tut.by

Весь мир с восхищением и восторгом смотрит на Беларусь.

Свет свободы зажегся над древней землей Литвы-Беларуси.

Лукашенко думал, что запугав домохозяйку, которая разгромила его на президентских выборах, и применяя пытки против ее заложника-мужа, он сможет сломить волю белорусов. Но он просчитался. Нас не сломить. Сегодня молодых героев, которые нанесли смертельный удар по холуям режима на улицах вечерних городов, поддержали рабочие.

Белорусы едины и сильны как никогда. Всеобщая национальная забастовка в течение 10 дней гарантированно сметет таракана. Низкий поклон белорусским журналистам и блогерам, которые выполняют свою работу в сложнейших условиях, часто с риском для жизни.

Слава белорусским героям, удерживающим бело-красно-белый стяг свободы. До нашей победы осталось совсем немного.

Жыве Беларусь!

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»