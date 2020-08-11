«Пусть менты и чиновники сами становятся за станки»10
- 11.08.2020, 15:54
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Сколько мы будем кормить их своими налогами?
В стране начались забастовки на предприятиях, пишет Светлана Ширвель в «Фейсбуке»:
- Минский электротехнический завод им. Козлова
- БелАЗ
- Институт химии новых матер-в НАН
- РУП Белэнергосетьпроект
- Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют
- Минский маргаринный завод
- Гродно Азот
- Работники столичных предприятий массово покидают рабочие места.
Пусть менты, омоновцы, депутаты и чиновники становятся за станки, садятся за руль, становятся к домне, мартену, идут чинить, печь, лечить, собирать, красить и т.д.
А что? Сколько времени мы будем кормить их своими налогами?