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«Пусть менты и чиновники сами становятся за станки»

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  • 11.08.2020, 15:54
  • 13,857
«Пусть менты и чиновники сами становятся за станки»

Сколько мы будем кормить их своими налогами?

В стране начались забастовки на предприятиях, пишет Светлана Ширвель в «Фейсбуке»:

- Минский электротехнический завод им. Козлова

- БелАЗ

- Институт химии новых матер-в НАН

- РУП Белэнергосетьпроект

- Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют

- Минский маргаринный завод

- Гродно Азот

- Работники столичных предприятий массово покидают рабочие места.

Пусть менты, омоновцы, депутаты и чиновники становятся за станки, садятся за руль, становятся к домне, мартену, идут чинить, печь, лечить, собирать, красить и т.д.

А что? Сколько времени мы будем кормить их своими налогами?


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