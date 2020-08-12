В Барановичах силовики прогнали через строй задержанных подростков, избивая их дубинками и ногами 39 12.08.2020, 13:13

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Подростки провели ночь в СИЗО.

Из дверей барановичского СИЗО СИЗО выводят мальчика и выкрикивают его фамилию. К нему бросается одна из женщин – судя по всему, мама – и начинает осматривать лицо и руки сына на предмет синяков и ссадин. Сам парень будто теряется в пространстве, пишет издание изданию «Интекс-Пресс».

Женщину зовут Елена. Она рассказывает, что ее 13-летнего сына силовики забрали, когда он выходил из автобуса.

– Его просто выхватили, когда он выходил из автобуса. Забрали и избили, – со слезами на глазах говорит Елена.

Горожанка уходит писать заявление о том, что «имеет претензии к внешнему виду ребенка».

«Сделали коридор и били дубинками»

Следом выпускают второго. Это 15-летний Даниил. Он рассказывает, что шел домой и когда переходил дорогу возле старого парка, к нему подошли милиционеры и отвели «поговорить».

– Я сказал, что иду домой, и предложил посмотреть мои звонки, чтобы они поняли, что я не вру и звонил маме, предупреждал, что скоро буду, – рассказывает Даниил. – Потом подошли люди в форме, заломали руки и повели меня к автозакам. А когда запихивали, то ударили дубинкой.

Его мама, Ольга, говорит, что о местонахождении сына она узнала только в 10 утра 11 августа.

Тем временем парень рассказывает, что ему «досталось не сильно, других ребят били сильнее».

– Когда нас привезли в СИЗО, то силовики сделали коридор и били нас дубинками и ногами, – вспоминает парень.

Все выходящие ребята как один говорили о том, что на них ругались матом, били, проводили через живой коридор силовиков, что им было страшно. Один из ребят отметил, что в глазах силовиков «была ненависть».

К выходящим подходят люди, показывают фотографии своих мужей, знакомых и спрашивают, не видели ли они их в СИЗО. Кого-то узнавали, кого-то нет. Многие родители говорили, что так просто этого не оставят и будут жаловаться.