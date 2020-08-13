закрыть
13 августа 2020, четверг, 20:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Европарламента: Применение властями Беларуси силы должно иметь последствия

12
  • 13.08.2020, 17:48
  • 8,418
Глава Европарламента: Применение властями Беларуси силы должно иметь последствия
Давид Сассоли

Давид Сассоли распространил заявление с призывом остановить насилие в отношении протестующих.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли распространил заявление с призывом к Лукашенко остановить насилие в отношении протестующих, пишет naviny.by.

«Я призываю Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Жители Беларуси имеют право на протест», — написал Сассоли 13 августа в своем твиттер-аккаунте.

«Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом», — подчеркнул глава Европарламента.

Ранее более двух десятков депутатов Европарламента в совместном заявлении подчеркнули, что белорусский режим перешел красную черту, применив беспрецедентное насилие в отношении своих граждан, требующих свободы и демократических преобразований.

«Из-за ограничения и нарушения белорусским режимом основных свобод, прав человека и мошеннических процедур выборов мы не признаем президентские выборы, состоявшиеся 9 августа в Беларуси, ни как свободные и справедливые, ни как законные», — говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка Наталья Радина
Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!
Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!
10 дней Всеобщей забастовки сметут таракана
10 дней Всеобщей забастовки сметут таракана Дмитрий Бондаренко