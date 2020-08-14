Как в Минске встречали освобожденных из тюрьмы на Окрестина героев 9 14.08.2020, 14:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Фоторепортаж.

В ночь на 14 августа из центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске начали освобождать политзаключенных.

политзаключенные были освобождены из следственного изолятора на улице Окрестина. Ранее замглавы МВД Александр Барсуков заявил, что до утра должны освободить всех задержанных протестующих.

В это же время в изолятор продолжали приезжать машины скорой помощи.

«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж, как в Минске встречали освобожденных из тюрьмы на Окрестина героев:

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