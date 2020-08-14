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Глава Белорусской православной церкви извинился за поздравление Лукашенко с «победой»

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  • 14.08.2020, 18:16
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Глава Белорусской православной церкви извинился за поздравление Лукашенко с «победой»
Митрополит Павел
Фото с сайта belaruspartisan.org

Митрополит Павел получил информацию о событиях в Беларуси и посмотрел видео задержаний.

Предстоятель Белорусского экзархата Московского патриархата РПЦ митрополит Павел (Пономарёв) принес извинения за поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Об этом пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин сообщил Белорусской службе «Радыё Свабода».

По словам Сергия, митрополит Павел посчитал поздравления Лукашенко преждевременными. “Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился”, — цитирует его протоиерей.

68-летний Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем всей РПЦ патриархом Кириллом. “Соотечественники возлагают на Вас большую надежду, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранением национального духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности”, говорилось в тексте.

Протесты продолжаются до сих пор, народ требует отставки Лукашенко, пересчета голосов и назначения новых выборов.

По словам Сергия, каждый день в храмах БПЦ будут проходить молитвы в поддержку задержанных. Они будут завершаться крестным ходом.


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