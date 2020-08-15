Мирный протест - не обещание прощения 5 Ольга Андреева

15.08.2020, 14:54

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Фото: Reuters

Не должно быть срока давности по преступлениям лукашенковского режима.

Мои дорогие друзья, я хочу сказать о том, что я против насилия. Но я и против того, чтобы вставать на колени перед насильниками. Мирный протест - это не рабский протест. Наша революция - это Революция Достоинства. Как сказал наш классик: «Людзьмi звацца»!

Мирный протест - это не обещание прощения. Прощения быть не должно. Обещая прощение, мы предаем всех пострадавших, мы предаем всех, кто страдал все эти 26 лет, кто терпел ложь и унижения. Мы также предаем все предыдущие поколения жертв коммунистического режима.

Важный исторический пример, о котором мы должны помнить - Нюрнбергский трибунал. Он был важен для восстановления исторической справедливости. И по преступлениям нацизма нет срока давности.

Не должно быть срока давности по преступлениям лукашенковского режима. Каждый, кто причастен к фальсификациям выборов, кто чинит зло, кто даже просто угрожает, должны знать, что наказание их найдет и срока давности не будет. У них нет права на прощение. У них есть только право на покаяние. Они могут каяться только в надежде, что их дети не будут плевать им в лицо.

Великая страна Германия до сих пор несет свой крест Покаяния и не просит мир о прощении.

Каждый, кто сегодня творит зло, делает это осознанно, а нередко даже с большим удовольствием и глубоким презрением к «народцу». Они ведь не просто «выполняют приказы», а дают себе моральное право распоряжаться нашими жизнями.

Вернем себе Достоинство и заявим об этом!

Ольга Андреева, «Фейсбук»

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