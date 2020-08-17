Лукашенко все-таки вышел к отобранным работникам МЗКТ, но его освистали 57 17.08.2020, 11:21

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Момент позора таракана.

Telegram-канал NEXTA опубликовал видео, где во время встречи с Лукашенко работники Минского завода колесных тягачей скандируют ему: «Уходи!»

Отметим, что рабочие МЗКТ, с которыми встречался Лукашенко, специально отбирались, но и это не спасло его от позора.

После этого, как сообщает Telegram-канал, Лукашенко улетел на вертолете. К заводу приближалась десятитысячная колонна бастующих рабочих.

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