Жители Барановичей вышли в поддержку бастующих рабочих Авиаремонтного завода1
- 19.08.2020, 17:33
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Люди скандируют: «Уходи!».
В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране.
Жители Барановичей вышли в поддержку бастующих рабочих Авиаремонтного завода, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Люди собрались возле здания завода и скандируют: «Уходи!».
Напомним, что главные требования протестующих - отставка Лукашенко освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.