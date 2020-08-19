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Жители Барановичей вышли в поддержку бастующих рабочих Авиаремонтного завода

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  • 19.08.2020, 17:33
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Жители Барановичей вышли в поддержку бастующих рабочих Авиаремонтного завода

Люди скандируют: «Уходи!».

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране.

Жители Барановичей вышли в поддержку бастующих рабочих Авиаремонтного завода, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Люди собрались возле здания завода и скандируют: «Уходи!».

Напомним, что главные требования протестующих - отставка Лукашенко освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

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