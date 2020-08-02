На белорусской границе образовались огромные очереди
- 2.08.2020, 10:21
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Ситуация с пропуском грузового автотранспорта остается напряженной.
По данным Госпогранкомитета на утро (08:00) пока не могут выехать из Беларуси около тысячи большегрузов, пишет naviny.by.
Как обычно самые длинные очереди наблюдаются на литовском участке:
• «Каменный Лог» — более 430;
• «Бенякони» — более 180;
• «Привалка» — более 190.
Не очень большие на этом фоне, есть очереди и на латвийском направлении:
• «Григоровщина» — более 80;
• «Урбаны» — более 20.
На польском направлении есть несущественные проблемы лишь в одном пункте пропуска:
• «Брузги» — более 30.