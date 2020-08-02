На белорусской границе образовались огромные очереди 2.08.2020, 10:21

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Иллюстрационное фото

Ситуация с пропуском грузового автотранспорта остается напряженной.

По данным Госпогранкомитета на утро (08:00) пока не могут выехать из Беларуси около тысячи большегрузов, пишет naviny.by.

Как обычно самые длинные очереди наблюдаются на литовском участке:

• «Каменный Лог» — более 430;

• «Бенякони» — более 180;

• «Привалка» — более 190.

Не очень большие на этом фоне, есть очереди и на латвийском направлении:

• «Григоровщина» — более 80;

• «Урбаны» — более 20.

На польском направлении есть несущественные проблемы лишь в одном пункте пропуска:

• «Брузги» — более 30.