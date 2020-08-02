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В Нотр-Даме начинается демонтаж большого органа

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  • 2.08.2020, 11:24
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В Нотр-Даме начинается демонтаж большого органа

Французские власти занимаются реставрацией собора после пожара.

В понедельник в Соборе Парижской Богоматери начнут демонтаж большого органа для его очистки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом рассказали в государственном учреждении, которое занимается реставрацией собора после пожара.

Для этой деликатной работы вокруг органа в течение июля установили 30-метровые леса.

Орган находится в соборе с 1733 года и насчитывает 8000 труб. Он является крупнейшим во Франции.

Во время пожара инструмент не пострадал от пламени и воды, но покрылся пылью из свинца. Также отдельные элементы пострадали от воздействия температуры уже после пожара, в частности, во время аномальной жары в июле 2019 года.

Теперь орган нуждается в глубокой очистке и реставрации. Этот процесс займет около 4 лет и завершиться ориентировочно в 2024 году. Сам демонтаж всех 8000 труб органа продлится до конца 2020 года.

"Мы хотим восстановить инструмент до того состояния, в котором он был до пожара. Для его настройки нужно будет 6 месяцев. Поэтому нужно осуществлять операцию по демонтажу как можно быстрее, чтобы орган вновь мог зазвучать к середине апреля 2024 года", - говорит Жан-Луи Жоржелен, руководитель учреждения, ответственного за реставрацию.

Именно к этому времени, пятой годовщине пожара, президент Эммануэль Макрона пообещал завершить основную часть работ по реставрации собора.

Напомним, недавно Макрон заявил, что шпиль собора, который был разрушен в результате пожара, будет восстановлен в соответствии с оригинальным готического дизайна.

Это заявление положило конец предположениям о том, что шпиль будет перестроен в современном стиле.


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