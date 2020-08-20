Стивен Фрай: Мы видим, как вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом
- 20.08.2020, 12:24
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Актер призвал британское правительство ввести санкции против режима Лукашенко.
Британский актер и драматург Стивен Фрай призвал британское правительство ввести санкции против режима Лукашенко «наравне» с теми, которые разрабатывает Евросоюз.
«Мы видим, как вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом, под цветами сочувствия и отваги, - сказал Фрай в видеообращении, которое публикует телеграм-канал «Баста!». - Я поддерживаю белорусский народ в его желании демократических перемен»
Фрай также призвал присоединяться к кампании солидарности с Демократической Беларусью под хэштегом #standwithbelarus.