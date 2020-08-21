До +30°С ожидается по юго-западу Беларуси 22 августа 1 21.08.2020, 18:04

Будет преимущественно без осадков.

До 30 градусов жары ожидается по юго-западу Беларуси 22 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью в крайних восточных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 7-9. Днем будет 20-26 градусов тепла, по юго-западу - плюс 27-30.