Минск встречает гостей из регионов национальными флагами

Минск встречает гостей из регионов национальными флагами4
- 23.08.2020, 11:14
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Въезды в столицу открыты.
Минск встречает гостей из регионов Беларуси национальными флагами. Добро пожаловать в столицу, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Нам сообщают, что абсолютное большинство участников Марша на Минск благополучно добрались и продолжают прибывать в город. Въезды в столицу открыты.
Оставляйте свои автомобили на парковках ближе к окраине Минска либо к четырем точкам сбора (метро «Пушкинская», «Михалово», «Тракторный завод», «Академия наук»), чтобы не создавать пробок - желающих выйти на протест сегодня очень много!
Минчане, если у вас есть возможность помочь с водой и питанием - также подходите на точки сбора. Многие люди ехали в Минск издалека и уже не успеют позавтракать до начала Марша», - напоминает телеграм-канал.