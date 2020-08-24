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Минобороны испугался бело-красно-белых шариков на границе с Литвой

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  • 24.08.2020, 11:35
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Минобороны испугался бело-красно-белых шариков на границе с Литвой

Теперь Вильнюсу готовят «ноту протеста».

Министерство обороны назвало появление на границе с Литвой восьми бело-красно-белых шариков «нарушением границы».

Шарики появились в районе Ошмянского района.

Ведомство, испугавшееся бело-красно-белых шариков, направило в МИД Беларуси материалы для «подготовки ноты литовской стороне».

Напомним, что вчера в Литве проходила акция «Путь свободы», в рамках которой около границы с Беларусью люди выстроились в цепь длинной в 32 км. Из вертолета сбрасывали цветы, а также запускали в небо бело-красно-белые шарики.

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