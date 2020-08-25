В Молодечно простились с Никитой Кривцовым 4 25.08.2020, 18:36

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фото: belsat.eu

Проститься с Героем пришли сотни белорусов.

25 августа в Молодечно простились с Никитой Кривцовым. Он стал шестым погибшим за время протестов, которые идут в Беларуси с 9 августа. Проститься с молодым человеком пришли сотни людей. Ему было 28 лет, маленькая дочь осталась без отца.

Никита Кривцов пропал 12 августа. По словам родственников, утром этого дня он поехал на работу в поселок Королев стан под Минском. Тело Никиты Кривцова нашли 22 августа в лесополосе в черте Минска. По сообщению Следственного комитета, он якобы задушился. По факту смерти Следственный комитет не возбуждал уголовного дела, передает «Белсат».

Похороны участника протестов в Минске Никиты Кривцова, которого не могли найти десять дней. 25 августа 2020 года. Молодечно, Беларусь. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Похороны участника протестов в Минске Никиты Кривцова, которого не могли найти десять дней. 25 августа 2020 года. Молодечно, Беларусь. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Мать Никиты Кривцова. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Последний раз номер телефона Кривцова был зафиксирован в РНПЦ Неврологии и нейрохирургии в Минске, что недалеко от того места, где сегодня нашли тело Никиты Кривцова. Рядом с РНПЦ неврологии также находится здание милиции.

Похороны участника протестов в Минске Никиты Кривцова. 25 августа 2020 года. Молодечно, Беларусь. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Похороны участника протестов в Минске Никиты Кривцова. 25 августа 2020 года. Молодечно, Беларусь. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Похороны участника протестов в Минске Никиты Кривцова. Молодечно, Беларусь. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

23 августа нашлось видео, на котором Никита Кривцов 9 августа стоит перед рядом ОМОНа с бело-красно-белым флагом на площади в Молодечно.

Похороны участника протестов в Минске Никиты Кривцова. Молодечно, Беларусь. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / «Белсат»

Родные Никиты Кривцова в воскресенье обратились в Следственный комитет с заявлением «о привлечении невыясненных лиц к уголовной ответственности, которые применили насилие».

Никита Кривцов стал шестым активистом, погибшим в Беларуси с начала протестов против результатов президентских выборов. За время протестов, согласно МВД, были задержаны около 7000 человек.

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