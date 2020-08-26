Лидер польской «Солидарности» Петр Дуда обратился к бастующим белорусам 3 26.08.2020, 11:29

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Петр Дуда

Решающим фактором победы в Польше стали массовые забастовки сотен тысяч работников.

Обращение председателя польского независимого профсоюза «Солидарность» Петра Дуды к белорусам опубликовал стачком «Беларуськалия»:

«Друзья,

Белорусы,

участники мирных демонстраций!

С большим беспокойством и озабоченностью наблюдаем за развитием событий в Беларуси после фальсификации президентских выборов. Лукашенко выбрал путь жесткого противостояния и брутальных разгонов мирных демонстраций белорусов. Власть участвует в варварском насилии и жестоких зверствах, которые не имеют никакого рационального оправдания, кроме отчаянной защиты диктатуры. Сцены жестокого и неконтролируемого насилия распространились по всему миру, вызывая страх, гнев, сострадание к жертвам и презрение к преступникам.

Мы, члены профсоюзов и польские рабочие, выражаем солидарность с нашими коллегами – рабочими и служащими белорусских предприятий – и хотим поделиться с вами своим опытом со времен борьбы с коммунистической диктатурой.

В Польше мы хорошо знали пытки, преследование и избиения, атаки милиции на беззащитных демонстрантов и отчаяние семей, которые ищут своих родных в больницах и тюрьмах. Ваш драматический опыт был также и нашей судьбой. Массовые социальные протесты в коммунистической Польше были безжалостно подавлены, а тоталитарные власти не гнушались даже использованием армии и огнестрельного оружия. Польские рабочие хорошо помнят, чем заканчивается непосредственное противостояние с вооруженным и беспощадным врагом: сотни расстрелянных демонстрантов на улицах польских городов в июне 1956 и декабре 1970-го, а также по ночам во время военного положения.

За годы коммунизма мы поняли, что в столкновении с бронеавтомобилями, кордонами правоохранительных органов, слезоточивым газом и огнестрельным оружием, обычные люди на улице практически беззащитны даже при многолюдных демонстрациях.

Однако же, мы победили, между прочим, благодаря принятой нами стратегии борьбы-стратегии использования наших рабочих мест как наилучшего места для защиты своих прав. Благодаря забастовкам на судоверфях, металлургических заводах, шахтах, военных заводах и на общественном транспорте, властям пришлось отступить и согласиться на создание независимого общенационального профсоюза, объединившего всех рабочих, желавших гражданских прав для себя и свободы для всей страны. Так был создан наш профсоюз - «Солидарность».

Наш опыт многолетней борьбы за свободу показал, что решающим фактором победы в Польше были не уличные демонстрации, а массовые забастовки сотен тысяч работников на рабочих местах по всей стране, что привело к фактическому параличу государства. Мы устраивали забастовки, создавали общепромышленные стачкомы и держались на рабочих местах так долго, пока не заставили противоположную сторону уступить и начать диалог. Благодаря этому коммунисты подписали социальные обязательства с бастующими, что привело к концу диктатуры.

Вспоминая собственные впечатления, мы призываем вас сегодня: идите тем самым путем!

От имени независимого профсоюза «Солидарность» мы заявляем о любой поддержке и помощи, которая только возможна с нашей стороны. Уже сегодня мы создаем фонд помощи «Солидарность с Беларусью», в рамах которого мы будем собирать средства для конкретной помощи бастующим белорусам.

В 40-ю годовщину Великой Победы нашего независимого общенационального профсоюза «Солидарность «для нас очевидно, что мы стоим вместе с вами, готовы поддержать вас всеми возможными мирными путями».

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