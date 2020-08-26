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Сербия присоединилась к заявлению ЕС с осуждением недемократических выборов в Беларуси

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  • 26.08.2020, 21:14
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Сербия присоединилась к заявлению ЕС с осуждением недемократических выборов в Беларуси

Белград поддержал заявление Брюсселя.

Сербия присоединилась к заявлению ЕС, который характеризует недавние выборы в Беларуси как несвободные и несправедливые и призывает белорусские власти к диалогу для предотвращения дальнейшего насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание European Western Balkans.

Европейский союз в своей призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме Сербии к заявлению присоединились другие страны Западных Балкан, Черногория, Северная Македония, Албания И Босния и Герцеговина, а также Украина.

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