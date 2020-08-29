Специалисты обнаружили витамин, который может облегчить лечение COVID-19 4 29.08.2020, 8:31

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Фото: Getty Images

Исследование провели в Индии.

Индийские ученые обнаружили, что витамин В12 приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения коронавирусной болезни у пациентов.

С помощью компьютерного моделирования исследователи показали, что В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена, пишут «Известия».

Авторы работы заявили, что учитывая чрезвычайность пандемической ситуации и тот факт, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) в свои текущие протоколы лечения пациентов.

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