закрыть
3 августа 2020, понедельник, 10:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нас сотни тысяч по всей стране, и к нам примкнут миллионы»

1
  • 3.08.2020, 9:44
  • 1,858
«Нас сотни тысяч по всей стране, и к нам примкнут миллионы»
ФОТО: GETTY IMAGES

Достаточно одного случая неповиновения, чтобы посеять зерно сомнения в их рядах.

- Помните все эти случаи единичного неповиновения? Те, которые в итоге приводили к переменам в разных странах? - пишет читатель телеграм-канала Баста! - Чехословакия, Китай и даже нацистская Германия, где всего один человек отказался отдать честь Гитлеру, чем посеял зерно сомнения в рядах нацистов - это всё случаи, когда из-за одного или нескольких порядочных людей расшатывались режимы.

Нас, порядочных и целеустремленных белорусов не единицы, а как показали последние месяцы - нас сотни тысяч по всей стране, и к нам примкнут миллионы, потому только, что они тоже хотят хорошей жизни, а не позорного существования.

9-го августа мы все голосуем за Тихановскую, а потом защищаем свои голоса всеми силами, до победы.

Только так мы заставим с собой считаться, только так мы сможем улучшить наши жизни.

Вместе сметем таракана и будем строить свободную страну!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип