«Нас сотни тысяч по всей стране, и к нам примкнут миллионы» 1 3.08.2020, 9:44

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ФОТО: GETTY IMAGES

Достаточно одного случая неповиновения, чтобы посеять зерно сомнения в их рядах.

- Помните все эти случаи единичного неповиновения? Те, которые в итоге приводили к переменам в разных странах? - пишет читатель телеграм-канала Баста! - Чехословакия, Китай и даже нацистская Германия, где всего один человек отказался отдать честь Гитлеру, чем посеял зерно сомнения в рядах нацистов - это всё случаи, когда из-за одного или нескольких порядочных людей расшатывались режимы.

Нас, порядочных и целеустремленных белорусов не единицы, а как показали последние месяцы - нас сотни тысяч по всей стране, и к нам примкнут миллионы, потому только, что они тоже хотят хорошей жизни, а не позорного существования.

9-го августа мы все голосуем за Тихановскую, а потом защищаем свои голоса всеми силами, до победы.

Только так мы заставим с собой считаться, только так мы сможем улучшить наши жизни.

Вместе сметем таракана и будем строить свободную страну!

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