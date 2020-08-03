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Прогноз по валютам: на сколько подорожают доллар и евро до конца недели?

  • 3.08.2020, 12:12
  • 3,385
Прогноз по валютам: на сколько подорожают доллар и евро до конца недели?

Можно отметить две основные тенденции.

В конце июля доллар и евро подорожали. Как поведут себя иностранные валюты в начале августа? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

– На ушедшей неделе движение иностранных валют на внешних рынках было достаточно существенным и заметным. Можно отметить две основные тенденции. Первая – это рост европейской валюты.

Так, за неделю пара евро/доллар выросла с 1,16 до 1,1890, или на 2,6%. При этом валютная пара вернулась к значениям, на которых последний раз была в мае 2018 года.

Вторая тенденция – заметное снижение российского рубля. Доллар подорожал с 71,6 российского рубля до 73,5, или на 2,7%.

Евро, с учетом его роста к доллару, подорожал еще сильнее - с 83 до 87,4 российского рубля, или на 5,4%.

В результате российский рубль откатился к уровням, на которых был в конце марта – начале апреля текущего года.

К белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Доллар вырос на 2%, евро подорожал на 4,62%, а российский рубль снизился на 0,73%. Надо отметить при этом, что курс евро обновил максимум с начала года.

Валютная корзина выросла на 1,14%. Она дорожает вторую неделю подряд. И это был максимальный недельный рост корзины с конца мая.

На начавшейся неделе, думаю, основными факторами останутся события на внешних валютных рынках. Причем, может сохраниться как рост евро к доллару, так и продолжение снижения российского рубля.

Что это значит?

В результате к концу недели доллар может подорожать до 2,49 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 3,03 белорусского рубля.

А российский рубль умеренно снизиться до 3,29 белорусского рубля за 100 российских.


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