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Ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа

  • 3.08.2020, 13:20
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Ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа
Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Открытие было сделано благодаря 90-летнему британцу.

Археологи и геологи установили, что камни (сарсены) для второго кольца Стоунхенджа древние строители брали в меловых холмах Мальборо-Даунс, в 25 километрах от монумента. Такие выводы опубликовал журнал Science Advances, пишет «Нож».

Ученые пришли к выводу, что все камни второго кольца были добыты и установлены в одно и тоже время. Пока неизвестно, почему выбор пал именно Мальборо-Даунс, но, скорее всего, там были наиболее качественные и большие сарсены.

Новое исследование стало возможным благодаря Роберту Филлипсу — 90-летнему британцу, который в 1958 году участвовал в реставрации Стоунхенджа. Тогда камни поднимали, сверлили и вставляли в них металлические прутья, чтобы укрепить.

При сверлении рабочие извлекли три метровых стержня из камня, один из которых и забрал себе Филлипс в качестве сувенира. В прошлом году мужчина вернул фрагмент Британской государственной комиссии по историческим зданиями и памятникам.

Для ученых это был уникальный шанс проанализировать состав камня, потому что сейчас бурение Стоунхенджа запрещено. Кроме того, стержень добыт из самого ядра сарсена, а это даже лучше, чем анализировать их поверхность — за столько лет ее химический состав мог измениться под воздействием окружающей среды.


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