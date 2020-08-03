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Опять 3%!

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  • 3.08.2020, 19:02
  • 5,077
Опять 3%!

Саша по-прежнему трехпроцентный.

Портал tut.by провел шутливый опрос: «Какой фильм вам более интересен?» Названия фильмов намекают на кандидатов в президенты. Рейтинг Лукашенко стабильно низкий.

«Ну, что ж ты будешь делать? Уже и опросы запретил, но по-прежнему трехпроцентный», - пишет телеграм-канал «Баста!».

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