Хаббл снял галактику в 270 млн световых лет от Земли 3.08.2020, 19:37

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Фото: spacetelescope.org

На снимок также попала яркая звезда NGC 4907, которая на самом деле находится в нашей галактике.

Космический телескоп Хаббл снял невероятную спиральную галактику NGC 4907. Снимок появился на официальном сайте обсерватории, передает korrespondent.net.

На кадре запечатлена спиральная галактика, которая находится в 270 миллионах световых лет от Земли.

Под диском галактики заметна яркая звезда. Астрономы отметили, что она на самом деле находится во Млечном Пути.

Звезда NGC 4907 расположена в 100 000 раз ближе - всего в 2500 световых лет от Земли.