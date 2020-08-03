закрыть
3 августа 2020, понедельник, 20:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хаббл снял галактику в 270 млн световых лет от Земли

  • 3.08.2020, 19:37
  • 2,017
Хаббл снял галактику в 270 млн световых лет от Земли
Фото: spacetelescope.org

На снимок также попала яркая звезда NGC 4907, которая на самом деле находится в нашей галактике.

Космический телескоп Хаббл снял невероятную спиральную галактику NGC 4907. Снимок появился на официальном сайте обсерватории, передает korrespondent.net.

На кадре запечатлена спиральная галактика, которая находится в 270 миллионах световых лет от Земли.

Под диском галактики заметна яркая звезда. Астрономы отметили, что она на самом деле находится во Млечном Пути.

Звезда NGC 4907 расположена в 100 000 раз ближе - всего в 2500 световых лет от Земли.

Фото: spacetelescope.org

популярное за неделю

Мнение

Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип