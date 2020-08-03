Хаббл снял галактику в 270 млн световых лет от Земли
- 3.08.2020, 19:37
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На снимок также попала яркая звезда NGC 4907, которая на самом деле находится в нашей галактике.
Космический телескоп Хаббл снял невероятную спиральную галактику NGC 4907. Снимок появился на официальном сайте обсерватории, передает korrespondent.net.
На кадре запечатлена спиральная галактика, которая находится в 270 миллионах световых лет от Земли.
Под диском галактики заметна яркая звезда. Астрономы отметили, что она на самом деле находится во Млечном Пути.
Звезда NGC 4907 расположена в 100 000 раз ближе - всего в 2500 световых лет от Земли.