Юрист о ситуации с Тадеушем Кондрусевичем: Это прямое нарушение Конституции 16 31.08.2020, 18:33

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Тадеуш Кондрусевич

Основания, чтобы не впустить в Беларусь гражданина страны, – не прописаны ни в одном законодательном акте.

31 августа на пограничном переходе Кузница Белостоцкая – Брузги сотрудники пограничной службы Республики Беларусь отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну без объяснения причины. Об этом официально сообщил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, передает «Белсат».

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возвращался из зарубежной служебной поездки. Более того, глава Католической Церкви Беларуси имеет белорусское гражданство. Законно ли это?

«Пограничные службы могут не выпустить кого-либо из Беларуси. Но основания, чтобы не впустить, – не прописаны ни в одном законодательном акте. Более такого, я бы сказал, что это прямое нарушение Конституции Беларуси, которая дает право гражданину на въезд и пребывание в нашей стране. Республика Беларусь должна защищать права своих граждан и реализацию их прав, а здесь происходит неизвестно что», – прокомментировал Александр Жук.

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