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Уволен посол Беларуси в Испании, который призывал пересчитать голоса

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  • 31.08.2020, 20:42
  • 7,447
Уволен посол Беларуси в Испании, который призывал пересчитать голоса
фото: 4esnok.by

Павел Пустовой также призывал провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов.

Павел Пустовой, посол Беларуси в Испании, освобожден от должности и лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это предусмотрено указом Лукашенко, сообщает «Онлайнер».

17 августа Павел Пустовой опубликовал обращение к соотечественникам, в котором, помимо прочего, заявил о том, что сложившаяся в Беларуси ситуация «неприемлема в европейском государстве XXI века». Он призывал мирно ее разрешить. Для этого, по мнению Павла Пустового, необходимо выполнить следующие шаги.

«Во-первых, провести пересчет результатов голосования. Во-вторых, провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто:

— избивал мирных демонстрантов;

— задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами;

— угрожал близким и родным непосредственных участников событий».

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