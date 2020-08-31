Уволен посол Беларуси в Испании, который призывал пересчитать голоса

Уволен посол Беларуси в Испании, который призывал пересчитать голоса21
- 31.08.2020, 20:42
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Павел Пустовой также призывал провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов.
Павел Пустовой, посол Беларуси в Испании, освобожден от должности и лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это предусмотрено указом Лукашенко, сообщает «Онлайнер».
17 августа Павел Пустовой опубликовал обращение к соотечественникам, в котором, помимо прочего, заявил о том, что сложившаяся в Беларуси ситуация «неприемлема в европейском государстве XXI века». Он призывал мирно ее разрешить. Для этого, по мнению Павла Пустового, необходимо выполнить следующие шаги.
«Во-первых, провести пересчет результатов голосования. Во-вторых, провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто:
— избивал мирных демонстрантов;
— задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами;
— угрожал близким и родным непосредственных участников событий».