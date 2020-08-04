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«Белорусы, ваша позиция полна достоинства!»

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  • 4.08.2020, 16:21
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«Белорусы, ваша позиция полна достоинства!»

Открытое письмо борцам за демократическую Беларусь.

Польский фонд фонд Свобода и Мир (Fundacja Wolność i Pokój) поддержал тех, кто выступает за перемены в нашей стране и обратился к белорусам в открытом письме:

Дорогие Друзья!

Мы осознаем историческую серьезность событий, которые происходят и участниками которых вы являетесь. Десятки тысяч людей, принимающие участие в митингах и предвыборных демонстрациях, выражают несогласие с авторитарной властью и проявляют стремление к свободе, показывают Европе и миру, что идеи свободы, мира и демократии для общества Беларуси неизмеримо важны. Подчеркивают, что судьбу Беларуси должны решать только ее граждане.

Ваша позиция, выражающая уважение к демократическим процедурам выбора властей, полна достоинства и заслуживает признания и высочайшего уважения международного сообщества.

Вы напоминаете Европе и всему миру, что можно мирно требовать уважения основных прав человека, действуя ненасильственно по отношению к политическим оппонентам. Особенно, когда власть эти права нарушает, а своих противников лишают свободы. Поэтому мы хотим выразить искреннюю признательность за принцип ненасилия, который вы показываете миру, тем самым требуя перемен в своем государстве, единственными хозяевами которого вы являетесь.

Сохраняя в памяти лозунг «Нет свободы без солидарности», который нам, полякам прокладывал путь к независимости, мы выражаем поддержку вашим усилиям по созданию свободной, суверенной и демократической Беларуси. Жыве Беларусь!

Управление фонда Свобода и Мир

Варшава, 3 августа 2020 года


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