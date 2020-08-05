Писатель Саша Филипенко: Механизм перемен в Беларуси уже запущен 1 5.08.2020, 9:59

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Фото: intex-press.by

Режим Лукашенко просто не соответствует времени.

Вчера, 4 августа, вышел финальный эпизод ютьюб-проекта «Бывший сын. Солидарные чтения».

Больше тридцати артистов, журналистов и писателей из Беларуси, России и Украины читают роман Саши Филипенко «Бывший сын». Минчанин Филипенко вместе с продюсером Александрой Филиппенко задумали этот проект во время выборов президента Беларуси как знак поддержки белорусам, которые пытаются отстоять свое право на свободу выбора и свободу слова. Белорусско-российский писатель Саша Филипенко рассказал Vot-tak.tv, почему прекрасная Беларусь будущего неизбежна и почему народ, как герой его романа «Бывший сын», выходит из комы именно сейчас.

— Солидарность — кажется, одно из важных слов года. Ваш проект называется «Солидарные чтения». В данном случае, это солидарность кого с кем?

— Я вспомнил свои ощущения в 2010 году. Когда люди в Минске выходили на площадь, у них не было стремления устроить революцию, разнести Дом правительства. Когда ты живешь в оруэловском мире с постоянной пропагандой, которая каждый день мусолит, что трава зеленеет и надои молока увеличиваются, то наступает момент, когда тебе кажется, что ты такой один, кто в это не верит. И тебе нужно увидеть, что ты не один, что есть люди, которые разделяют твои взгляды.

Я помню, как для меня было важно, чтобы кто-то проявил с нами солидарность. Думаешь: есть эти пять тысяч человек, которые вышли, а остальным пофигу. Мы цеплялись за любую поддержку. За поддержку прохожего на улице, который улыбается, за мнение авторитетного для нас человека.

Мне важно было сделать «Солидарные чтения», чтобы белорусы увидели, что много известных людей их поддерживают. И говорят: да, вы имеете право на свободные выборы. Вы имеете право на то, чтобы высказывать свое мнение. У вас есть право не голосовать за Лукашенко, который 26 лет подряд у власти. Даже если вы голосовали за него три раза, у вас есть право на четвертый раз сказать «нет». Вы имеете право выйти на улицы Минска, и вас не должны вязать.

Наш проект — это солидарность с каждым человеком, который считает, что в Беларуси не должно быть людей в штатском.

— Как появилась идея «Солидарных чтений»?

— Кажется, она просто висела в воздухе. Как-то вечером мы с Сашей Филиппенко — дочерью Александра Георгиевича Филиппенко, моей тезкой, но через два «п», с которой мы делаем разные театральные проекты, — заговорили о «Бывшем сыне». И поняли, что книжка по-прежнему актуальна. Я даже не помню, кто из нас предложил организовать чтения. Сначала я не верил, что к нам присоединится такое большое количество прекрасных людей. Но Саша говорила: «Давай попробуем». И на следующий день у нас был огромный список прекрасных людей, которые сказали: «Да, круто! Это нужно обязательно делать».

— Как вы составляли список?

— Для меня было важно, чтобы участвовали белорусы. Чтобы были люди, которые разделяют наши взгляды на жизнь, наши принципы. Мы хотели, чтобы участвовали наши друзья из России, Украины. Мы очень рады, что почти все согласились. У кого-то не получилось по техническим причинам. И я рад каждому человеку, который принял участие: и известным журналистам Леониду Парфенову, Андрею Лошаку, Евгению Киселеву, и моему любимому театральному режиссеру Дмитрию Крымову, и Андрусю Такиндангу, с которым мы в школе учились. Когда согласилась Людмила Улицкая, мне было очень лестно — авторы не очень любят читать других авторов. Всем, кто согласился, я очень благодарен.

— Я удивилась, когда не увидела среди чтецов Дмитрия Навошу.

— Мы приятельствуем. В Минске встречаемся, когда одновременно там бываем. Я тоже хотел, чтобы он принял участие. Навоша не отказался, просто это не его формат. Ему не совсем органично читать текст на камеру. Зато Дима нам очень помог информационно.

— В проекте участвует Антон Севидов (Tesla Boy). Он тоже родом из Минска. Вы давно знакомы?

— Да, он из Минска. Более того, мы жили практически в одном дворе! Но познакомились только в Москве, лет семь назад. Тогда и узнали, что были соседями. Получается, Антон был соседом главного героя книжки.

— Насколько сложно было координировать этот проект?

— Я до конца не верил, что это можно сделать. Большая заслуга Саши в организации и продюсировании. Мы не потратили ни копейки. Все участвовали из солидарности, бесплатно. Я рад, что у нас получилось. Мы видим сейчас, что 60% наших зрителей — белорусы. Мы сделали ровно то, что хотели сделать. Белорусам — продемонстрировать солидарность. А людям, которые, не знали и не понимали про Беларусь, — объяснить, что там происходит и почему. Теперь мы получаем невероятно хорошие и важные комментарии. После работы на «Дожде» я привык, что много хейтят в соцсетях. Я даже спросил Сашу: «Мы сами что ли пишем комментарии? Они такие хорошие, что невозможно в это поверить». У меня профдеформация из-за работы на телеке, я такого не ожидал. Есть новый всплеск интереса к книжке, ее опять читают. В инстаграме видел посты, что книга-то про Беларусь, но очень похоже на то, что происходит в России.

— Вы верите в перемены к лучшему?

— Мне кажется, это вопрос не веры, а неизбежности. Может, не изменится все сейчас во время выборов или сразу после, но механизм запущен. Власти пытаются общаться путем унылой пропаганды по телевидению. Но их никто не смотрит. Люди, особенно молодое поколение, уже в ютьюбе.

Совершенно очевидно, что режим Лукашенко просто не соответствуют времени. Сложно ездить по автостраде на гужевой повозке или летать в другие страны на воздушном шаре. Люди придумали электромобили, самолеты. Космические корабли садятся на платформу в океане. Изменения — уже неизбежность.

Но по моим ощущения, то, что я сейчас наблюдаю и фиксирую, — это смена эпох.

— Как вам кажется, почему белорусы, как герой вашего романа «Бывший сын», выходят из комы именно сейчас?

— С 2010 года выросло еще одно поколение, которое не хочет жить в вечном Советском Союзе. Я недавно смеялся, когда фейсбук показал в мемориз, что семь лет назад я написал пост, что Лукашенко у власти 19 лет. Невозможно поверить, что уже семь лет назад он был у власти не пойми сколько!

Мир вокруг меняется, а власть — нет. В этом и затык режима. Всю жизнь методы, которым он пользовался, работали. А тут вдруг прежние механизмы перестали работать. Люди вдруг выходят на улицы. Была поддержка в регионах, а теперь — нет. Блогеры какие-то в ютьюбе — у них даже технику изымают, а они на следующий день опять тут как тут. Непослушные все стали!

К тому же во время эпидемии коронавируса белорусы увидели, что власть к ним совершенно наплевательски относится. Они не хотят переворачивать и жечь машины, разносить дома, бить витрины. Они хотят, чтобы перемены произошли мирно. Я убежден, что определенный порог пройден. Люди не хотят больше смотреть телеканал «Беларусь 1», а хотят свободы.

— Вы сами голосовать будете?

— Да. Я планировал в это время в Минске быть, но у меня большой проект переносился, и в Минск я теперь смогу приехать только после выборов. Поэтому буду голосовать в Санкт-Петербурге. Я, конечно, мало верю в голосования в посольствах, но надо это сделать. Я зарегистрировался в «Голосе» — программе штаба Тихановской, в которой ты сообщаешь, как голосуешь.

— За кого отдадите свой голос?

— Я собирался голосовать «против всех», но мое мнение изменилось. Сейчас проголосовать «против всех» — значит не проявить солидарность. Тихановская обещает новые выборы, мне хочется ей верить, поэтому я проголосую за нее. А на новых выборах я бы хотел, чтобы была честная конкуренция, равный доступ к СМИ у всех. В стране должны случиться очень понятные перемены, которые уже на поверхности. Сейчас мы как страна просто теряем время, а не хочется его терять. Поэтому проголосую за Тихановскую, чтобы случились честные открытые выборы.

— Что вас больше всего поразило во время нынешней предвыборной кампании?

— В действиях режима, наверное, мало что удивило — власть ничего нового не предлагает: унылые пропагандисты. Они уже даже не вызывают отвращения — только жалость. Но приятно удивляют каждый день все люди, которые выходят, особенно в маленьких городах. Такая солидарность очень воодушевляет.

— У вас были ощущения, что настроения в обществе меняются? Или то, что происходит сейчас, стало для всех неожиданностью?

— Для меня неожиданностью стало, что выборы будут в стране и что власти решили провести их летом, а не зимой, как раньше, чтобы люди мерзли и никуда не выходили. Я уже и забыл, что у нас бывают выборы!